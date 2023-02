‘Zwolse binnenstad vrij van senioren en gehandicapten’

Man stofzuigt urenlang middenin de nacht en drijft buren tot wanhoop: ‘Ik word gediscrimi­neerd’

Twee keer per week in de nacht urenlang stofzuigen: daarmee drijft een 40-jarige man zijn buren in een appartementencomplex in Zwolle tot wanhoop. De politie forceerde vorig jaar zijn deur na gemelde stofzuigeroverlast. Woningcorporatie SWZ wil hem uit zijn huis hebben. ,,Ik word gediscrimineerd.”

8 februari