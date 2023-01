Zwolse experts worden gefopt: vliegtuigbom blijkt enorme veldkei

indebuurt.nl Leon (25) en vader Berry (59) uit Zwolle ontwerpen hun ideale horloge: 'We raken nooit erover uitgepraat'

Als er één onderwerp is waar Leon (25) en vader Berry (59) Groothuis uit Zwolle het uren over kunnen hebben, is het een horloge. “Tot verbazing van mijn moeder en vriendin. Zij denken: hoezo kun je het zolang over één onderwerp hebben? We raken nooit uitgepraat”, zegt Leon. De heren maakten hun droom waar door onder de naam Berlé Watches eigen uurwerken te ontwerpen.

