Zwolse huurders hekelen deltaWonen vanwege ‘renovatie-ellende’: ‘Al veel te lang in het stof’

‘Begin eens met luisteren, het is genoeg geweest’ en ‘Wij willen ons huis terug’ zijn een paar teksten op posters die bewoners van huizen in Holtenbroek in hun straten hebben opgehangen. ,,We voelen ons machteloos, terwijl we juist blij moeten zijn met een renovatie”, omschrijft Sandra Lange (48) het het gevoel dat zij en veel andere bewoners volgens haar hebben.