Zwolse juweliers nemen schade op na inbraak in de vroege ochtend: ‘Vanavond moet het rolhek weer naar beneden’

Snel

De politie was inmiddels ter plaatse, gaat Van Dijk verder. Om 05.00 uur was het kwaad al geschied, de politie kwam volgens de eigenares twee minuten later aan. ,,Die waren er echt ontzettend snel.” De eerste lezing is dat de dadervlucht vervolgens verliep via de steeg in de Vier Jaargetijden, die even verderop aan de Melkmarkt ligt. ,,Er stond een vluchtauto klaar.”