Zwolse kinderen spelen en zingen samen Kindermuziekweeklied in Doe Maar Mee Bands

De wondere wereld van Jaap en David Kater uit Zwolle: ‘We zijn ontstaan uit één groot toeval, dat geldt ook voor ons werk’

Een knijper of kurkentrekker, een inktvis of amoebe. Vader Jaap (71) en zoon David (27) Kater uit Zwolle hebben oog voor de schoonheid van eenvoud en functionaliteit. Voor het eerst tonen zij een gezamenlijke kunstinstallatie in ateliergebouw CW12. ,,We lopen elkaar nooit in de weg.”