Zwolse Metha brengt huizen in balans volgens Oosterse leer: ‘Er is niks zweverigs aan’

Subsidies voor Beiaard Stichting in Zwolle en dialectpro­ject in de Achterhoek

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft in het derde kwartaal van dit jaar voor in totaal 150.025 euro bijgedragen aan 43 cultuur- en natuurprojecten in de provincie. Er zijn subsidies van 2000 euro of meer toegekend aan projecten in Zwolle en de Achterhoek.

6 oktober