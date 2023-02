Zwolse Reinout (30) verkoopt tweedehands sieraden: 'Sommigen snuisteren hier uren rond'

indebuurt.nlHij noemt zichzelf geen juwelier, maar antiekhandelaar. “Alles dat hier ligt is tweedehands. Sommige sieraden zijn honderd jaar oud, andere sieraden tien jaar oud”, zegt Reinout van der Linde (30). De ondernemer maakte van zijn hobby zijn werk en opende in december een vintage-sieradenwinkel in het Zwolse Assendorp.

Bij het openingsfeestje besloeg het raam van het pand, waardoor op het enkelglas even ‘Kapsalon Assendorp’ was te zien. “Dat is mooi, die geschiedenis van het pand.” Het past perfect in het plaatje van wat Reinout doet: tweedehands sieraden verkopen. “Maar eigenlijk ben ik afgestudeerd zanger. Na het afstuderen wist ik dat ik daarmee niet mijn geld ga verdienen. Misschien ben ik een beetje een azijnpisser, maar als ik geld wil verdienen voor het minimumloon, ga ik wel vakkenvullen.”

‘Niemand in mijn familie werkt met sieraden’

Op zijn zesde wist Reinout dat hij edelsmid wilde worden. Sieraden inslaan en doorverkopen werd een grote hobby. “Ik weet niet waar het vandaan komt. Niemand in mijn familie doet er iets mee. Ik word gewoon heel blij sieraden goed en mooi gemaakt zijn. Soms hoef ik een sieraad niet eens mooi te vinden, maar geniet ik van de stijl en tijdsgeest die volledig passen bij bijvoorbeeld de jaren tachtig.”

‘Als je er iets vanaf weet, kun je er geld mee verdienen’

Voor zijn hobby kocht Reinout sieraden bij rommelmarkten en kringlopen en verkocht hij ze door op Marktplaats en Catawiki. “Van de opbrengst ging ik een keer per jaar op vakantie, als skere student. Na een tijdje vond en verkocht ik een bijzonder exemplaar. Hij was gemaakt door een designer. Toen kwam ik erachter dat als je iets weet van sieraden, je er geld mee kan verdienen. Dan is de zoektocht ook leuker.”

Een snuisterwinkel

In zijn winkel stalt hij sieraden in vitrines uit. Hij heeft bijvoorbeeld een kast met designstukken. “Ik probeerde de sieraden een beetje te sorteren, maar ik moest ze ook gewoon kwijt. Het is een snuisterwinkel. De een krijgt er hoofdpijn van, terwijl de ander urenlang blijft rondsnuisteren“, zegt hij lachend. De ondernemer verkoopt vooral zilver. “Ik verkoop liever tien ringen van tien euro dan een ring van honderd euro. Maar goud is ook knetterduur. De vitrine met gouden sieraden liep zo hard, dat ik weer nieuwe sieraden nodig heb.”

‘Ik heb voor het eerst Instagram’

Op 8 december ging Linde Vintage Sieraden officieel open. “Ik heb voor het eerst van mijn leven Instagram, speciaal voor deze winkel. Daar moet ik erg aan wennen. Ik ging stilletjes open. Als iets op is, is het op. Dan moet ik weer rijden naar juweliers. Dat doe ik een keer per week. Tot nu gaat het goed, heb ik geld verdiend. Voor kerst was het knetterdruk. Toen kwamen om half 11 de eerste mensen binnen en om 4 uur kon ik mijn eerste broodje eten.”

‘We moeten opmaken wat we hebben’

Nieuwe sieraden zul je bij Reinout niet vinden; hij verkoopt bewust alleen tweedehands. “We moeten spullen blijven gebruiken tot ze kapot zijn, dus opmaken wat we hebben. Er wordt genoeg geproduceerd en dat moet een keertje stoppen. Vroeger werden sieraden ook in serieproductie gemaakt, maar nu wordt van hetzelfde model het tien- of twintigvoudige geproduceerd.” Hij hoopt vooral dat een tweedehands sieraad niet wordt afgedaan als troep. “Als een sieraad wordt omgesmolten, komt het in een telefoon of laptop. Maar dan is de moeite die iemand erin stak weg.”

Met een vies gezicht

Veel klanten die bij hem langskomen, kopen volgens Reinout bewust tweedehands. Hij merkt wel generatieverschillen op. “Mensen van mijn moeders leeftijd, rond de 60, kijken soms met een vies gezicht naar sommige sieraden. Zo van: ‘Die heeft mijn moeder ook’. Hun dochters, van mijn leeftijd, vinden het juist leuk. ‘Die had mijn oma ook’, zeggen zij dan.”

‘Ik moet me heel erg inhouden’

Sommige sieraden vindt Reinout zelf ook leuk. “Ik moet me heel erg inhouden om sommige sieraden niet voor mezelf te houden”, zegt hij lachend. “Mijn vrouw pikt er weleens dingen uit, maar dan moet er een ander sieraad terug. En sommige sieraden draag ik zelf. Als ik er zat van ben, leg ik het in de winkel.”

Franse wijn en kaas

Na zijn vliegende start heeft de ondernemer meer dromen. “Ooit wil ik zelf sieraden maken. Ik heb een heel grote voorraad met sieraden die nog gemaakt moeten worden. Dat is nu een leuke hobby, om mee te oefenen. Dat komt later wel, eerst maar een winkel draaiende houden. Ik zeg altijd: als ik aan het eind van de week Franse wijn en kaas kan kopen, ben ik tevreden.”

Linde Vintage Sieraden vind je aan de Assendorperstraat 88A in Zwolle. De zaak is elke woensdag, donderdag en vrijdag open van 10.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

