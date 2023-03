Zwolse Sam (19) mag live zingen in talkshow Humberto Tan: 'Ik stond helemaal te trillen'

De programmamakers van Humberto struinen voor de rubriek Humberto Unplugged Nederland af op zoek naar gouden keeltjes. In de zoektocht naar lokaal talent plaatsten ze woensdag een knalrode microfoon in hartje Zwolle. “Een vriend vertelde me dat ze op de Grote Markt een soort mini-audities hielden en legde aan mij voor om dit een kans te geven. Het was weliswaar voor de grap, maar ik wilde dat wel”, zegt Sam. “Het is mijn kinderdroom om bekend te worden met mijn stem, dus ik wist dat ik zo’n kans als deze niet kon laten liggen.”

Veel concurrentie

Sam had nog geen idee of haar optreden überhaupt de uitzending zou halen. Tot haar vreugde zag de student interieurarchitectuur die zondag 5 maart haar zangkunsten op de buis voorbijkomen. “Ik stond helemaal te trillen! Er waren tijdens de audities afgelopen woensdag zo ontzettend veel goede mensen die meededen, dat ik het al gaaf vond als ik tussen de getoonde fragmenten te zien was.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm In Arnhem waren eerder al opnames. Hier doet een Arnhemmer auditie voor Humberto Unplugged. © Bodil Tummers.

‘Ik kon het niet geloven’

Van de vijf Zwollenaren die in het programma werden uitgelicht, mag er één een week later optreden. De winnaar, Sam, werd in de liveshow bekendgemaakt. Alleen miste ze dat moment. “Toen ik mezelf tussen die vijf fragmenten zag, was ik zo ontzettend blij dat ik uit enthousiasme compleet het moment miste dat ze mij uitkozen om te komen zingen. Die avond kon ik het niet geloven, pas een dag later landde het een beetje dat ik daar aankomende zaterdag echt live mag staan!”

Over het nummer

Tijdens het optreden op de Grote Markt zong ze voor Zwollenaren een stukje van When We Were Young van Adele, een nummer dat nog goed in haar hoofd zat door zangles. “Naast dat ik enorm fan ben van zowel Adele’s stem als haar uitstraling, kreeg ik deze geweldige zangeres tijdens mijn opvoeding met de paplepel ingegoten.”

Extra zangles

Voordat ze 12 maart samen met huisband The Jimmy’s nog eens het nummer van Adele ten gehore brengt, kan ze nog oefenen. “Ik heb eerst een soundcheck met de band en daarna een camerarepetitie. Voor de zekerheid heb ik aanstaande vrijdag toch een zangles ingepland om de laatste puntjes op de i te zetten.”

