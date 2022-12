Zwolse straatmuzikant drinkt nog snel een gestolen biertje voordat de politie komt

And the winner is...: Zwolse fietsenfa­briek dingt mee naar titel beroerdste leuze van het jaar

Het Zwolse fietsenmerk Cortina is in de race voor de verkiezing van slechtste reclameslogan van het jaar. ‘Word E-lecterrific’ is een van de tien genomineerden om het stokje over te nemen van Benny’s Vleesservice die met ‘Mijn ballen wegen 130 gram’ vorig jaar glorieus won.

4 december