Zwolse studenten veroveren plek tussen ‘de grote jongens’ in de Fundatie: ‘Goed voor je portfolio’

PEC Zwolle pikt middenvel­der Mohamed Oukhattou op bij Haagse derdedivi­si­o­nist Quick

PEC Zwolle heeft middenvelder Mohamed Oukhattou binnengehaald. De 18-jarige middenvelder komt over van de Haagse derdedivisionist Quick en tekent een contract voor drie seizoenen. Hij sluit in eerste instantie aan bij Onder 21, maar krijgt de kans om zich in de voorbereiding te laten zien bij het eerste elftal.