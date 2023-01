Zwolse theaters en COC Zwolle organiseren voor het eerst Queernight met actrice uit ANNE+

De Queernights worden elke derde vrijdag van de maand gehouden in Schouwburg Odeon. Een interactieve avond waar ontmoeten centraal staat. Na afloop is iedereen welkom in Café Foyé, waar een dj de bezoekers tot in de late uurtjes laat genieten van alles wat dansbaar is.

Gesprek aangaan

Tijdens de eerste editie gaat Bart Scholten in gesprek met actrice & regisseur Ayla Çekin Satijn en Carlo Duinkerken van COC Zwolle. Ayla is te zien in de serie en film ANNE+ en in series als Deep Shit en Dirty Lines, die in 2022 wereldwijd in première gingen op Netflix. Ze is een Turkse queer vrouw en voelt een grote verantwoordelijkheid voor het vertegenwoordigen van progressieve rollen voor vrouwen.