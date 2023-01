Zwolse waterpoloërs knokken zich op spectaculaire wijze naar kwartfinale ManMeer!-Cup

Aan het begin van de vierde periode zag het er niet naar uit dat de formatie van Hans van Zeeland door zou bekeren. De bezoekers uit Bodegraven hadden 7-10 tegen de touwen geknald en leken de weg naar de volgende ronde ingeslagen te hebben. Toch had de markante oefenmeester al voor de wedstrijd geconstateerd dat BZ&PC met weinig spelers was afgereisd. ,,Het leek op onderschatting. Ze waren maar met negen man en daar hebben we in het laatste kwart optimaal van geprofiteerd. Goed voor het zelfvertrouwen, maar de competitie blijft het belangrijkste.”

Deltasteur

In de derde divisie C boekte Deltasteur een broodnodige zege op VKC’03, dat met de nodige personele problemen naar Kampen was afgereisd. ,,Mede daardoor hadden we nu een kans om te winnen en die hebben we gegrepen,” oordeelde coach Sjoerd Eenkhoorn na 12-10. ,,Het was een vechtwedstrijd, maar de inzet van een vijftal ervaren spelers uit het tweede team bleek bijzonder waardevol.”