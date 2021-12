Zwolse wielrenster Kirsten Wild (39) begint aan nieuw leven: ‘Nu moet niets meer’

Kom je op de weg in de laatste bocht naast Kirsten Wild te zitten op de fiets, berg je dan maar. Net zoals in het peloton op de baan bij afvalrace of de scratch. De Zwolse krachtpatser verandert zodra ze een rugnummer om heeft in een topsporter die wil winnen, altijd en overal. Maar kom je haar tegen in het ‘gewone’ leven, dan is ze, zoals ze het zelf omschrijft, ‘een best aardig mens.’