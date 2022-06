Zwolse wijk verbaast zich over mysterieus geluid (en de veroorzaker blijkt heel zeldzaam)

‘Is dat irritante geluid van een rondvliegende drone?’ ‘Is dit een schoolbel?’ ‘Het klinkt als een koe en loeit drie à vier keer achter elkaar. Maar lijkt eerder mechanisch dan dierlijk.’ Inwoners van Stadshagen breken de afgelopen weken hun hoofd over een geluid dat ze horen in de buurt van de plas en het moeras aan het Twistvlietpad - een drukke weg voor fietsers - in Stadshagen.

Overlast

Meerdere buurtbewoners delen op Twitter hun zorgen over het geluid dat ze ‘sinds een week of twee’ overdag en in de nacht horen en vragen zich af wat het geluid kan zijn. ‘Wij hebben er ook last van en kunnen er niet achter komen wat het is’, reageert een inwoner van Stadshagen op een stadgenoot, maar snel duidelijkheid over het geluid komt er niet.